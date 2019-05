L'apertura di Tuttosport su Allegri: "La purga di Max"

© foto di Alessio Del Lungo

"La purga di Max". Questa l'apertura di Tuttosport in edicola questa mattina su Allegri e la Juventus. Dal lungo vertice di ieri al nuovo incontro di oggi: la panchina dei bianconeri resta in bilico, ma intanto il tecnico ha chiesto la cessione di Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro, Cancelo e Dybala.

Coppa Italia - Il quotidiano dedica spazio, in taglio alto, alla finale disputata mercoledì tra Atalanta e Lazio con le polemiche che si fanno sempre più roventi: "L'ira di Percassi, la gaffe di Lotito". Questo il titolo utilizzato per descrivere il clima non certo sereno tra le due squadre.

Caos Roma - "Ranieri con De Rossi. E spunta l'audio choc". Dedica questo titolo, in taglio alto, il giornale alla squadra giallorossa. Il caso del contratto a gettone e le parole dell'allenatore che si è schierato in conferenza stampa con il suo capitano hanno scosso non poco l'ambiente, già avverso alla società sulla questione.

Toro in Europa - In taglio laterale c'è spazio anche per i granata nella prima pagina di Tuttosport con le parole di Cairo: "Noi ci crediamo più che mai". Il presidente ha poi aggiunto una battuta sul suo allenatore, Walter Mazzarri: "È battagliero".

Under 17 - Sempre in taglio laterale il quotidiano in edicola questa mattina dedica spazio anche alla Nazionale di Nunziata che ieri ha battuto 2-1 la Francia accedendo alla finale dell'Europeo. Questo il titolo utilizzato: "Azzurrini da sogno. Ora finale con l'Olanda".