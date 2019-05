"Solo applausi". E' questo il titolo in primo piano dell'edizione odierna di Tuttosport che dedica l'apertura a Massimiliano Allegri. "Ieri - si legge nel sottotiolo - il saluto di Agnelli ad Allegri, suggellato dalla consegna di una maglia speciale. Stasera Juve-Atalanta con la festa scudetto che celebrerà anche l'ultima partita di Max e Barzagli allo Stadium".

Milan, rincorsa Champions - Alle 18 i rossoneri sfideranno il Frosinone per continuare ad inseguire un posto nella prossima Champions League. Questo il titolo che riprende le parole di Gennaro Gattuso pronunciate ieri in conferenza stampa: "Gattuso ringhia: se arrivo quinto non ho fallito.

Toro a Empoli - In taglio alto invece si parla del Torino. La squadra di Mazzarri sarà in campo oggi alle 15 ad Empoli per cercare la qualificazione alla prossima Europa League. "Toro, fino all'ultimo respiro". "Il Sassuolo frena la Roma - si legge nel sottotitolo - un rigore di Criscito salva il Genoa".