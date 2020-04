L'apertura di Tuttosport su Andrea Belotti: "Gallo d'Italia"

"Gallo d'Italia". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport su Andrea Belotti. L'attaccante del Torino è intoccabile: punto fermo della Nazionale di Roberto Mancini e - si legge - deve rimanere granata. Dai gol alle promesse di Urbano Cairo: il quotidiano all'interno elenca cinque buoni motivi per trattenerlo al Torino.

Juventus - Titolo emblematico ed abbastanza curioso nel taglio alto della prima pagina del quotidiano questa mattina: "#NOIRESTIAMOALLAJUVE". Esclusiva del giornale che illustra la lista di Sarri con Cristiano Ronaldo e De Ligt confermati al 100%. Inamovibili anche Bentancur e Demiral. Fra i possibili partenti figurano invece Pjanic, Rugani e De Sciglio.

Calcio - "Contratti no stop: sarà un mercato senza più limiti". Questo il titolo nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano sulla decisione della FIFA che ha così dettato le regole: "Estendere la durata dei contratti fino al momento in cui realmente si chiuderà la stagione calcistica. I contratti il cui inizio era previsto all'inizio della prossima stagione. L'entrata in vigore di questi accordi va posticipato al reale avvio dell'annata calcistica".

Udinese - Spazio anche per i bianconeri nel taglio laterale della prima pagina del giornale con il titolo seguente: "Così i dirigenti si tagliano gli stipendi". Bel gesto da parte della società friulana in un momento di particolare difficoltà e di crisi in seguito alla pandemia che sta devastando anche a livello economico il nostro Paese.

Dilettanti - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica nel taglio laterale della sua prima pagina uno spazio anche al calcio minore con una frase come titolo che è un po' un emblema della situazione che i club stanno vivendo: "Siamo tutti ostaggi del Coronavirus".