L'apertura di Tuttosport su bianconeri e giallorossi: "Juve-Roma, il gioco dell'8"

vedi letture

"Juve-Roma, il gioco dell'8". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. Fra i due club si profila la possibilità di uno o più scambi, dettati anche da motivi di bilancio. Bernardeschi, Mandragora, Rugani e Romero da una parte, Zaniolo, Under, Kluivert e Cristante - si legge - dall'altra.

Calcio - "E ora riaprite gli stadi". Questo il titolo che trova spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina. Dopo le decisioni del Consiglio Federale, prende corpo l'ipotesi - si legge - di riammettere i tifosi almeno per il finale di stagione.

Angelo Alessio - Il giornale nel taglio laterale della prima pagina di questa mattina dedica spazio all'ex secondo allenatore di Antonio Conte al Chelsea che suggerisce i nerazzurri: "Inter, Morata l'uomo giusto". Il centravanti dell'Atletico Madrid potrebbe essere un'opzione per la prossima stagione.

Torino - Spazio anche per i granata nel taglio laterale del quotidiano in prima pagina stamane con il titolo seguente: "Anche Verdi ko. Baselli operato". Emergenza per la squadra di Longo che alla ripresa del campionato dovrà fare a meno di due pedine fondamentali per lo scacchiere del tecnico. L'ex Frosinone adesso pensa alle alternative per sostituirli.

Mercato - Nella parte centrale del giornale immediatamente sotto il titolo di apertura c'è spazio anche per i trasferimenti con il titolo seguente: "Date ufficiali: 1 settembre - 5 ottobre e 4 gennaio - 31 gennaio 2021". Le operazioni ed gli acquisti potranno essere perfezionati durante questo arco di tempo.