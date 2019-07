© foto di Alessio Del Lungo

"Un mito!" e "Vai Toro!". Sono questi i due titoli di apertura che utilizza Tuttosport in edicola questa mattina rispettivamente su Gianluigi Buffon ed i granata. Il portiere della Juventus para tre rigori ed i bianconeri piegano l'Inter 5-4 dopo l'1-1 dei 90'. L'ex PSG straordinario ha dimostrato perché Agnelli lo ha rivoluto. Ronaldo implacabile: 2 gol in 2 partite. Da Sensi a Perisic, ottimi segnali anche per Conte. Il Torino invece debutta in Europa League alle 21:00 contro il Debrecen e Mazzarri vuole 11 Belotti: "Il Gallo dà sempre il massimo, un capitano così invoglia i compagni a imitarlo". Zaza e Millico pronti.