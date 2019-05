L'apertura di Tuttosport su Chiellini: "Juve avrai un grande allenatore"

© foto di Alessio Del Lungo

"Juve avrai un grande allenatore". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina che riporta in prima pagina le parole rilasciate in esclusiva da Giorgio Chiellini. Un'intervista dove il capitano bianconero ha parlato di Cristiano Ronaldo, dell'erede di Massimiliano Allegri, del mercato e dell'ossessione Champions League.

Svolta Torino - "Bava ds con Moretti!". Questo il titolo dedicato dal quotidiano, in taglio basso, ai granata. Il difensore lavorerà accanto al responsabile del settore giovanile, che - si legge - sarà promosso in prima squadra. Cairo pronto a dare battaglia a Petrachi.

Milan-UEFA - In taglio basso, sul giornale, viene affrontata anche la situazione legata ai rossoneri con il titolo: "Gazidis a Nyon sono prove di accordo". L'ad in missione per scongiurare l'esclusione dalle coppe.

Under 20 - Altro tema che Tuttosport affronta nel taglio basso della prima pagina è quello legato alla Nazionale di Nicolato con il titolo: "Al Mondiale è subito gran'Italia". Il 2-1 al Messico firmato dai gol di Frattesi e Ranieri ipoteca il passaggio del turno.