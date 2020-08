L'apertura di Tuttosport su Conte, Dybala, Ibrahimovic e Sirigu: "4 uomini al bivio"

"4 uomini al bivio". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in prima pagina su Antonio Conte, Paulo Dybala, Zlatan Ibrahimovic e Salvatore Sirigu. Il tecnico nerazzurro stasera dirige la squadra per Inter-Getafe, ma il futuro resta incerto. Il 10 bianconero è il migliore del campionato e accelera per il Lione. Lo svedese pronto al rinnovo con il Milan per un anno. Il portiere granata sicuro dell'addio al Torino.

Torino - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina del giornale uno spazio ai granata con il titolo seguente: "100 anni di Toritudine". Franco Boggio, che oggi ne compie 109, ci racconta un secolo - si legge - di passione del club piemontese.

Cagliari - C'è spazio anche per i rossoblù nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Di Francesco e Carta: ecco il nuovo Cagliari". Presentati direttore sportivo e tecnico alla stampa. L'ex Roma subito chiaro: "Mi auspico che Nainggolan rimanga: lo conosco benissimo, è un giocatore unico".