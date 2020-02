vedi letture

L'apertura di Tuttosport su CR7: "Il leone di Lione"

L'edizione odierna di Tuttosport titola in prima pagina sotto l'immagine di Cristiano Ronaldo: "Il leone di Lione". I bianconeri questa sera scenderanno in campo in Francia nell'andata degli ottavi di finale di Champions League e si affideranno alle magie di Cristiano Ronaldo, già protagonista nello stadio di Lione con la maglia della nazionale portoghese.

Viva Napoli! - Taglio alto dedicato al Napoli ed al pareggio ottenuto ieri sera contro il Barcellona al San Paolo. Risultato che va anche stretto agli azzurri, che passano in vantaggio con una prodezza di Dries Mertens (raggiunge Hamsik in testa alla classifica marcatori all time), e poi vengono raggiunti nella ripresa dal tap in di Antoine Griezmann. Al ritorno i blaugrana saranno senza Vidal e Busquets: gli azzurri sognano l'impresa.

Tre assi da Inter - Taglio basso dedicato al mercato dell'Inter che si prepara ad un'eventuale partenza di Lautaro Martinez. I nomi sul tavolo sono importanti e si va da Pierre-Emerick Aubameyang a Timo Werner, passando Anthony Martial. La cifra incassata dalla partenza del Toro, circa 150 milioni di euro, permetterà a Marotta e Ausilio di portarsi su nomi top per sostituire l'argentino.