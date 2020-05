L'apertura di Tuttosport su CR7: "Io sono qui!"

"Io sono qui", è il titolo in apertura di Tuttosport, che riporta il ritorno di Cristiano Ronaldo in Italia. Il campione portoghese è atterrato ieri sera a Torino con il suo Jet privato dopo i due mesi trascorsi a Madeira. Nel frattempo per 6 giocatori bianconeri sono già iniziati i test fisici, nella giornata di ieri, e da oggi la Continassa riaprirà per i primi allenamenti individuali.

Con voi!" - Questo il titolo in taglio alto riservato alla commemorazione dei caduti di Superga. Toccante il ricordo nel giorno del settantunesimo anniversario, con una delegazione, capeggiata dal presidente granata Urbano Cairo, che è salita al Colle. Poi il cappellano granata, don Riccardo Rabella, ha celebrato la liturgia al Filadelfia.

Inter, 180 milioni da Lautaro e Icardi - Il prossimo mercato dell'Inter potrebbe essere finanziato dall'oro argentino. Già, perchè le cessioni di Mauro Icardi e Lautaro Martinez potrebbero portare nelle casse nerazzurre una cifra vicina ai 18 milioni di euro. La clausola di Lautaro è di 111 milioni, ed i nerazzurri si discosteranno di poco da quella cifra per privarsene, mentre il riscatto di Icardi da parte del PSG è fissato a 70 milioni.