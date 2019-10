L'apertura di Tuttosport su CR7: "La carica dei 701"

"La carica dei 701". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il riferimento è al gol numero 701 in carriera di Cristiano Ronaldo, a segno ieri nel 2-1 con cui la Juventus ha superato il Bologna. I bianconeri, raggiunti da Danilo, sono andati poi in rete con Pjanic.

Spettacolo all'Olimpico - Spettacolo di gol all'Olimpico fra Lazio e Atalanta. I biancocelesti, sotto di tre reti, hanno raggiunto l'Atalanta per il 3-3 finale provocando la rabbia di Gasperini sui due rigori concessi alla formazione di casa. Questo il titolo: "Pazza Atalanta ma è furia Gasp".

Vince il Napoli - Successo interno per il Napoli che si è imposto 2-0 sul Verona grazie ad una doppietta di Milik. Questo il titolo: "Doppio Milik. Il Napoli soffre poi sorride con il bomber".

Oggi il Toro - "Attenti a quei due". Questo è il titolo relativo al Torino, impegnato oggi in quel di Udine. Il riferimento è alla coppia offensiva che sarà Belotti-Verdi.

Alle 18 il Milan - "Svolta Pioli". E' il titolo che il quotidiano dedica al Milan. Il tecnico rossonero, che ha deciso di non mandare in ritiro i suoi in vista della gara interna contro il Lecce, potrebbe schiarare dall'inizio Leao.