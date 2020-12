L'apertura di Tuttosport su CR7: "Mai più senza!"

L'edizione odierna di Tuttosport apre con Cristiano Ronaldo ed il titolo: "Mai più senza!". In questo momento il portoghese è il trascinatore imprescindibile di una Juventus che vuole tornare vincente. Domani sera contro la Dinamo Kiev, in tandem con Morata, CR7 cercherà la rete numero 750 in carriera. Andrea Pirlo non può fare a meno del suo campione: senza di lui la Juventus ha un rendimento quasi dimezzato.

Toro lumaca - Non basta il solito Belotti al Torino, che impatta per 2 a 2 con la Sampdoria. L'attaccante granata firma la sua rete numero 99 con la maglia del Torino, poi i blucerchiati rimontano con Candreva e Quagliarella, ma nel finale è Meité a regalare il pareggio al Toro, che resta però in penultima posizione, invischiato nelle sabbie mobili della zona rossa.