L'apertura di Tuttosport su Cristiano Ronaldo: "Eccomi!"

vedi letture

"Eccomi!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport su Cristiano Ronaldo questa mattina. Il fenomeno portoghese torna a Torino: la Juventus, che intende fortemente ricominciare a giocare, lo aspetta nel weekend, anche se il club attende ancora per convocare tutti. Intanto ecco la verità della fidanzata di Dybala: "Paulo sta bene, adesso serve pazienza".

Torino - Nella parte bassa della prima pagina del quotidiano di stamane c'è uno spazio importante per i granata che stanno per rafforzarsi a livello societario. Questo il titolo utilizzato: "Svolta, Vagnati DS". Il dirigente ha divorziato dalla SPAL ed è pronto a sposare il progetto del presidente Urbano Cairo.

Saverio Sticchi Damiani - "Il Lecce ha voglia di ricominciare". Nel taglio laterale della prima pagina del giornale di questa mattina c'è spazio anche per le parole del presidente dei giallorossi. La sua opinione è abbastanza netta così come la presa di posizione su un'eventuale ripresa del campionato di Serie A.

Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri ed il tema a tenere banco è sempre il mercato. Questo il titolo utilizzato dal quotidiano nel taglio laterale della prima pagina di stamane: "Chiesa, carta Nainggolan per battere la Juve". Il gioiello della Fiorentina è conteso tra i bianconeri e l'Inter, ma la società di Zhang può inserire il belga nell'affare.

Ligue 1 - Il giornale nel taglio laterale della prima pagina utilizza questo titolo per descrivere la situazione del campionato transalpino: "PSG campione, ma in Francia è caos". Scudetto assegnato per media punti alla squadra di Tuchel, ma non mancheranno i ricorsi per quanto riguarda gli altri verdetti emersi.