L'apertura di Tuttosport su Cristiano Ronaldo: "Il re del mondo"

"Il re del mondo". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina su Cristiano Ronaldo. Il portoghese incoronato a Dubai come miglior giocatore del 2019 al Globe Soccer Awards. Premiati anche Miralem Pjanic, centrocampista bianconero, e il Golden Boy, Joao Felix, nuova stella dell'Atletico Madrid di Simeone.

Borussia Dortmund - Spazio per i gialloneri nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con questo titolo: "Haaland 125 milioni!". Ecco perché la Juventus ha mollato: i tedeschi hanno vinto l'asta. Operazione dai costi pazzeschi: 22 milioni al Salisburgo, 80 milioni lordi al bomber, 8 milioni al padre, 15 a Raiola.

Inter - Trovano spazio anche i nerazzurri quest'oggi sulla prima pagina del giornale nel taglio laterale con questo titolo: "Sorridi Conte: riecco Sanchez! Vidal: avanti". La squadra assume sempre di più una fisionomia cilena: da segnalare l'importante rientro in gruppo anche di Nicolò Barella che tornerà certamente utile alla ripresa.

Roma - "E' fatta! Sei di Friedkin". Questo il titolo che compare nel taglio laterale della prima pagina questa mattina. I giallorossi vengono ceduti da James Pallotta al texano per la cifra record di 780 milioni di euro.

Torino - Anche i granata reclamano spazio e lo trovano nel taglio laterale della prima pagina di oggi del giornale. Questo il titolo: "Ansia Mazzarri: destino in mano agli ex". Dopo la Roma ci saranno le gare importanti contro Genoa e Bologna, guidate da Nicola e Mihajlovic, che saranno fondamentali e da non sbagliare.