La prima pagina di Tuttosport apre con la multa comminata dalla Uefa all'indirizzo di Cristiano Ronaldo. "Nessuno lo ferma", è il titolo che propone il quotidiano in edicola questa mattina. Intanto stasera il campione della Juventus torna in campo col Portogallo, mentre l'ex calciatore Rui Costa ammette: "In bianconero è felice".