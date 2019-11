© foto di Alessio Del Lungo

"Perdonato!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina su Cristiano Ronaldo. Lo spogliatoio della Juventus ha assorbito senza problemi il comportamento del portoghese dopo la sostituzione durante la partita contro il Milan. Al ritorno dalla Nazionale - si legge - il chiarimento definitivo con il club, Sarri ed i compagni di squadra.

Inter - Spazio anche per i nerazzurri nella parte centrale del quotidiano questa mattina con questo titolo: "In 65 mila per ogni partita!". Splendido record di presenze - si legge - nelle gare a San Siro per la squadra di Conte: il club è nella top 5 d'Europa.

Torino - "Manifesto in 5 punti per i granata più grandi". Questo il titolo che utilizza il giornale questa mattina nella sua parte centrale sulla squadra di Mazzarri. Acquisti di qualità, progetto tecnico chiaro, società più forte e organizzata, strutture all'altezza e rapporto vero con i tifosi.

Milan - Nella parte centrale di Tuttosport c'è spazio anche per i rossoneri con un'indiscrezione che viene riassunta così nel titolo: "Ancelotti l'idea di Maldini!". Il clamoroso ritorno possibile se - si legge - l'ex capitano rossonero resterà nel ruolo di direttore tecnico.