L'apertura di Tuttosport su Cristiano Ronaldo: "Più forte di prima"

vedi letture

"Più forte di prima". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in prima pagina su Cristiano Ronaldo. L'urlo di CR7 scuote la Juventus: il portoghese posta il video che lo ritrae scatenato nel tiro a Pinsoglio. Anche Dybala - si legge - è sempre più in forma. Sarri prepara il test in famiglia contro l'Under 23.

Inter - Spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano per il club di Zhang con il titolo seguente: "Cellino fra Tonali e nerazzurri. Ufficiale: Icardi al PSG". L'argentino è stato ceduto per 58 milioni di euro e clausola anti-Juventus: 15 milioni in più se Maurito sarà rivenduto in Serie A.

Torino - "Baselli, brutto ko: lo stop sarà lungo". Questo il titolo con cui i granata trovano spazio nel taglio laterale della prima pagina del giornale questa mattina. La prima diagnosi a cui si è sottoposto il giovane centrocampista avrebbe evidenziato una lesione parziale del legamento crociato.

Brescia - Nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano c'è spazio anche per il club di Cellino con il titolo seguente: "Con Balotelli è rottura totale". Piccata risposta su Instagram a chi lo accusava di non allenarsi: "Ma come fate a scrivere che non mi alleno al campo? Ci sono i giornalisti al centro a tutti i miei allenamenti, ovviamente minuti di telecamere! Gli allenamenti sono due al giorno, quasi tutti i giorni! Come si fa a negare l'evidenza? Non pensavo di essere un fantasma invisibile ai teleobiettivi. Al momento giusto spiegherò per filo e per segno TUTTO e capirete".