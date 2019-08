L'apertura di Tuttosport su Danilo: "Per la Juve mi taglio l'ingaggio"

"L'assist di Danilo: per la Juve mi taglio l'ingaggio". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il difensore brasiliano sarebbe pronto a ridursi lo stipendio pur di vestire la maglia bianconera. Il giocatore del Real Madrid approderebbe a Torino nello scambio che dovrebbe portare in Spagna Joao Cancelo.

Verdi verso il Toro - Dovrebbe sbloccarsi anche l'affare Simone Verdi. L'esterno d'attacco del Napoli si appresta a passare al Torino con il possibile approdo di Lozano alla formazione partenopea. Questo il titolo in taglio alto: "Toro: svolta Verdi con Lozano al Napoli".

Milan sconfitto ai rigori - Sconfitta ai calci di rigore invece per il Milan. I rossoneri hanno pareggiato 2-2 dopo i tempi regolamentari contro il Manchester United. Questo il titolo in taglio alto del quotidiano: "Milan: magia di Suso, Giampaolo sorride".

Doppio colpo del Genoa - Spazio anche al mercato del Genoa che si appresta a piazzare un doppio colpo importante per centrocampo e trequarti. "Genoa, Saponara con Schone".