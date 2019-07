L'apertura di Tuttosport su de Ligt: "Bentornato Golden Boy!"

© foto di Alessio Del Lungo

"Bentornato Golden Boy!" Questo il titolo di apertura di Tuttosport questa mattina in edicola su Matthijs de Ligt. Il classe '99 è arrivato a Caselle ieri sera alle 22.13 ed ha potuto riabbracciare Torino, dove in dicembre - si legge - aveva ricevuto il premio di Tuttosport, fra l'entusiasmo dei tifosi: questa mattina le visite mediche, domani la presentazione, venerdì la partenza per l'Asia con la Juventus: "Sono molto felice di essere qui".

Mercato Inter - Nel taglio basso della prima pagina del quotidiano c'è spazio anche per i nerazzurri con il titolo seguente: "È l'ora: 60 milioni per Lukaku". Conte ha fretta ed entro la settimana ci sarà il sì o il no definitivo per il bomber belga che tanto piace all'ex allenatore della Juventus. Previsti anche dei bonus per lo United.

Mercato Torino - La squadra granata trova posto in prima pagina, nel taglio basso del giornale con questo titolo: "Piano de Paul". Duello con il Milan per il centrocampista dell'Udinese. Non c'è solo Verdi dunque nel mirino di Cairo e c'è stato un contatto proprio con i friulani per il nazionale argentino.

Mercato Roma - "De Rossi-Boca! Mancini e Veretout per i giallorossi". Questo il titolo che utilizza in taglio basso Tuttosport per parlare della squadra di Fonseca. Doppio colpo in entrata: arriva il difensore dell'Atalanta, battuto il Milan per il centrocampista della Fiorentina. L'ex capitano continua e giocherà in Argentina.

Mercato Atalanta - Nel taglio basso viene dedicata una sezione anche ai nerazzurri di Bergamo con il titolo seguente: "Sergi Gomez per la difesa". Si tratta con il Siviglia: per la sostituzione di Mancini, approdato alla Roma, in corsa anche Ayhan del Fortuna, ma lo spagnolo rimane comunque il favorito numero uno.