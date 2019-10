L'apertura di Tuttosport su Dybala: "Immensa Joya"

© foto di Alessio Del Lungo

"Immensa Joya". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sull'attaccante argentino. Uno strepitoso Dybala firma con due gol la rimonta della Juventus sulla Lokomotiv, passata in vantaggio con Miranchuk. Per i bianconeri altra vittoria fondamentale, che consolida il primato nel girone di Champions League.

Atalanta - Nel taglio alto della prima pagina del giornale di questa mattina trova spazio anche la squadra di Gasperini con il titolo seguente: "Troppo City per la Dea!". Il rigore di Malinovskyi accende il sogno dei bergamaschi, poi il Manchester si scatena con i suoi fenomeni e ribalta la partita: doppietta di Aguero, tripletta di Sterling.

Inter - Nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano c'è spazio anche per i nerazzurri con il titolo seguente: "Soldi Champions per avere Vidal". L'ex bianconero è l'obiettivo per il centrocampo di Conte, mentre stasera intanto c'è la sfida decisiva al Borussia Dortmund.

Napoli - "Match decisivo, serve coraggio". Queste le parole di Carlo Ancelotti, tecnico degli azzurri, riportate dal quotidiano nel taglio laterale della prima pagina di questa mattina. L'ex allenatore del Milan ha definito questa gara una trappola per i suoi giocatori.

Torino - I granata occupano spazio nel taglio basso della prima pagina di Tuttosport questa mattina con questo titolo: "Mazzarri pugno duro con i suoi". L'allenatore ha dato vita - si legge - ad un quarto d'ora di fuoco al Filadelfia per cercare di scuotere la squadra.