L'apertura di Tuttosport su Inter e Atalanta: "Juve, occhio a questi 2!"

"Juve, occhio a questi 2!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport su Inter e Atalanta vittoriose rispettivamente 5-2 a Benevento e 4-1 a Roma in casa della Lazio. Lukaku e Gomez trascinano le due squadre nerazzurre a colpi di doppiette. Gioco, panchine lunghe, qualità: Conte e Gasperini, insieme con il Napoli, lanciano la sfida scudetto ai bianconeri di Pirlo.

Torino - C'è spazio per i granata nel taglio alto della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina con il titolo seguente: "Il legale di D'Angeri: 'Siamo pronti a trattare con Cairo'". L'avvocato Cavani: "Confermiamo la disponibilità a incontrarlo, se possiamo acquisire anche lo stadio". Il tempo chiarirà se per i piemontesi ci sarà un futuro prossimo differente dal presente.

Milan - Anche i rossoneri trovano spazio nel taglio alto della prima pagina del giornale di stamane con il titolo seguente: "C'è il Rio Ave, la porta d'Europa: 'Non falliremo'". Alle 21:00 in diretta su DAZN spareggio in Portogallo per entrare nella fase a gironi della competizione. Senza Ibrahimovic e Rebic, al centro dell'attacco riecco ancora Colombo.