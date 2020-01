© foto di Alessio Del Lungo

"Pigliatutto!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina su Inter e Juventus. Marotta regala Eriksen a Conte dopo Young e Moses: ora sotto con Giroud. Paratici si è già assicurato Kulusevski e punta deciso su Pogba e Tonali per la prossima stagione, mentre sta definendo lo scambio De Sciglio-Kurzawa con il PSG. La sfida è totale.

Milan - Spazio anche per i rossoneri nella prima pagina del quotidiano questa mattina nel taglio basso con questo titolo: "Ancora Rebic!". Terza vittoria di fila e sesto posto conquistato in attesa delle altre gare. I rossoneri puntano decisi alla zona Europa.

Torino - "Mazzarri, tutto in 72 ore". Questo il titolo che utilizza il giornale questa mattina nel taglio basso della prima pagina per l'allenatore granata. Stasera la sfida contro l'Atalanta di Gasperini, martedì invece il Milan in Coppa Italia. Per l'ex Inter sono due match decisivi e fondamentali.