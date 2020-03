L'apertura di Tuttosport su Juve-Inter: "Pace a cena!"

L'edizione odierna di Tuttosport titola su Juventus ed Inter: "Pace a cena!". I due presidenti tentano di distendere il clima prima del Derby d'Italia, con Agnelli che dichiara: "Due settimane fa ho invitato a cena Zhang a casa mia. Ho grande rispetto per lui, abbiamo posizioni simili". Dopo gli scontri dei giorni scorsi ecco i primi segnali di distensione in vista del big match di domenica sera, che si disputerà allo stadium a porte chiuse.

Agnelli, ma cosa dici? - Taglio alto dedicato alle parole di Andrea Agnelli, che se da una parte distende il clima con l'Inter, dall'altra alza un polverone con l'Atalanta, dichiarando: "Atalanta in Champions e Roma fuori dopo che ha difeso il ranking per anni, è giusto?". Non si è fatta attendere la risposta dei tifosi orobici che hanno punto con un piccato: "Ma se non vinci la Coppa da 24 anni...".

Inter, scambio con il Toro: Izzo-Pinamonti - Taglio basso dedicato al mercato dell'Inter, con mister Conte che vuole Armando Izzo, difensore del Torino e della Nazionale italiana. Conte spinge perché nella prossima estate il centrale raggiunga i colori nerazzurri e l'Inter pensa di inserire nella trattativa il classe 1999 Andrea Pinamonti, che mister Longo ha già avuto a Frosinone.