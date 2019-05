L'apertura di Tuttosport su Juve-Torino: "Derby d'Europa"

© foto di Ospite

"Derby d'Europa". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina. Stasera Juve-Toro: solo la sfida di Manchester vale di più. Torino meglio di Madrid e Londra: una stracittadina al top dei campionati più importanti del continente. Ronaldo per il titolo di capocannoniere e per l'eterno confronto a distanza con Messi. Belotti e i granata per il sogno Champions e per onorare la memoria degli eroi di Superga: domani il 70° anniversario della tragedia.

I due casi a Milano - In taglio basso il quotidiano sportivo dedica spazio alle due situazioni spinose di Inter e Milan sottolineandole con il titolo: "Icardi hot e Bakayoko: l'imbarazzo di nerazzurri e rossoneri".

Promozione in A - "Festa Brescia. Ora il sogno è Balotelli". Questo il titolo con cui, in taglio basso, viene affrontato il tema della squadra di Corini che torna nella massima serie dopo 8 anni.