L'apertura di Tuttosport su Juventus-Atalanta: "Festa per due!"

L'edizione odierna di Tuttosport apre con Juventus-Atalanta di ieri, match terminato 1-1: "Festa per due!" è il titolo dell'edizione odierna. I bianconeri infatti hanno festeggiato il loro ottavo scudetto consecutivo, con Allegri e Barzagli che hanno salutato la Vecchia Signora davanti al pubblico dello Stadium. L'Atalanta invece corre verso la Champions League: ora è addirittura terzo posto per la compagine orobica, che chiuderà contro il Sassuolo.

Toro, riparti da loro! - Taglio alto dedicato al Torino, che cade ad Empoli e dice addio alle speranze di raggiungere l'Europa sul campo. I granata però devono ripartire dai tifosi, accorsi in 5mila al Castellani per sostenere la formazione di Mazzarri. Intanto i toscani con questa impresa escono momentaneamente dalla zona più calda: la salvezza adesso non sembra più un inarrivabile miraggio.

Inter, batosta a Napoli - Quarto posto a rischio per l'Inter. I nerazzurri cadono malamente a Napoli, dove i partenopei si impongono per 4-1: adesso la squadra di Spalletti sente sul collo il fiato del Milan. Decisiva l'ultima giornata per la lotta Champions, con l'Inter che ospita l'Empoli, il quale a sua volta vorrà centrare una salvezza che fino a poche settimane fa sembrava impossibile.