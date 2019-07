L'apertura di Tuttosport su Juventus e Inter: "La resa dei conti"

© foto di Alessio Del Lungo

"La resa dei conti". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina su Juventus ed Inter. In attesa della sfida in campionato del 6 ottobre, sono ore decisive per Lukaku, non convocato dallo United per un'amichevole in Norvegia. Paratici accelera e Nedved ammette che Dybala, possibile contropartita, può partire.

Calendario Serie A - Nel taglio alto della prima pagina del quotidiano di stamani c'è spazio anche per il sorteggio del calendario di Serie A fatto nella serata di ieri con questo titolo: "Sarri-Napoli alla seconda!". Nel weekend fra il 31 agosto e l'1 settembre altri due big match: Atalanta-Torino e Lazio-Roma. Il derby di Milano alla 4^ giornata, quello di Torino all'11^.

Mercato Torino - Il taglio laterale della prima pagina del giornale di stamani dedica uno spazio anche ai granata con il titolo seguente: "Verdi ci siamo". Intesa tra i presidenti Cairo e De Laurentiis con Mazzarri che adesso può dunque avere il trequartista che tanto desiderava già per il prossimo turno di Europa League.

Mercato Inter - Tuttosport nel taglio laterale della prima pagina dedica uno spazio anche all'Inter e titola così: "Rilancio per Dzeko". C'è anche l'offerta per Cavani, intanto Marotta reagisce. L'attaccante della Roma resta dunque in orbita nerazzurra con il bosniaco che ormai sembra ad un passo da diventare un giocatore allenato da Conte.