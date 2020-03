L'apertura di Tuttosport su Juventus-Inter: "Finalmente!"

"Finalmente!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina su Juventus-Inter. Decreto da parte del governo: scuole chiuse fino al 15 marzo, sport senza tifosi sino al 3 aprile. Nuovo calendario: domenica il big match scudetto tra bianconeri e nerazzurri, nel weekend altre cinque partite. A porte chiuse anche Juventus-Lione di Champions League. Coppa Italia: dopo Juventus-Milan, rinviata Napoli-Inter.

Marco Tardelli - Poco sotto la parte centrale della prima pagina del quotidiano trova spazio l'ex campione del mondo con queste parole: "Coronavirus? I calciatori rischiano di più". Il tema è dunque ancora di assoluta attualità e le polemiche non accennano a placarsi nonostante la decisione di giocare a porte chiuse.

Inter - Spazio per i nerazzurri nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Bravo Zhang!". Il presidente, dopo le parole con cui ha criticato Dal Pino torna a far parlare di sé, ma stavolta per un bel gesto compiuto: donati 100mila euro all'ospedale Sacco.

Juventus - "Paul torna a Torino". Queste le parole dell'ex giocatore bianconero, Mohamed Sissoko, che trovano spazio nel taglio basso della prima pagina del giornale sul centrocampista del Manchester United, Paul Pogba. Il maliano non ha dubbi: "Va dove è amato".

Torino - C'è spazio anche per i granata nel taglio basso della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina con il titolo seguente: "Girotti". Patricio Hernandez, ex giocatore del Torino, approva l'obiettivo della società di Cairo: "Ha il fiuto di Crespo".