L'apertura di Tuttosport su Juventus-Napoli: "Una Coppa miliardaria"

vedi letture

"Una Coppa miliardaria". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina su Juventus-Napoli. Una finale da 1.335 milioni. Più forti del Coronavirus, gli organici delle due finaliste premiano le scelte di ADL e Agnelli: ecco quanto valgono i loro gioielli. Intanto Cellino punta all'asta fra Inter e bianconeri per Tonali: si parte da 50 milioni. Il presidente del Brescia: "No elemosine".

Cagliari - Nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano di stamani c'è spazio per le parole di Walter Zenga, tecnico dei rossoblù: "Se Ninja resti, mi bacio i gomiti". Provocazione dell'ex portiere dell'Inter che vorrebbe allenare il belga non solo nel finale di questa stagione, ma anche l'anno prossimo.

Torino - C'è spazio anche per i granata nel taglio laterale della prima pagina del giornale quest'oggi con il titolo seguente: "Ruspe in azione al Filadelfia". Lavori in corso in quello che rimane lo storico stadio del club attualmente allenato da Longo.

Champions League - "Finale a otto 14-23 agosto". Questo il titolo che il quotidiano in edicola questa mattina dedica nel taglio laterale della prima pagina alla competizione per club più importante in Europa. Scelte le date nelle quali si disputerà il prestigioso torneo che vede coinvolte anche Juventus, Napoli e Atalanta.