© foto di Alessio Del Lungo

"Il sogno di Inter e Juve". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina su Lionel Messi. Parla Ariedo Braida: "Ecco dove può andare l'argentino in Italia". L'ex ds del Barcellona, dove ha lavorato per 4 anni, apre alla via italiana per il Pallone d'Oro. Un'operazione da 350 milioni: i nerazzurri tornerebbero a una dimensione mondiale, i bianconeri formerebbero una coppia pazzesca con CR7.

Inter - Spazio anche per i nerazzurri proprio sotto il titolo di apertura in prima pagina del quotidiano quest'oggi con il titolo seguente: "Ansia Handanovic. Conte, ecco Viviano". L'ex portiere della Fiorentina era svincolato e la squadra di Milano sta valutando l'ipotesi di tesserarlo dopo la brutta prestazione di Padelli nel derby.

Torino - "Giovani, svolta granata. Longo scalda Singo". Questo il titolo sulla società del presidente Cairo. Non c'è solo Millico in rampa di lancio perché il nuovo allenatore vuole valutare bene tutte le risorse a sua disposizione e prendere scelte ponderate per il futuro.