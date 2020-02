vedi letture

L'apertura di Tuttosport su Maurizio Sarri: "C'è posta per te!"

"C'è posta per te!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina su Maurizio Sarri. Stasera Milan-Juventus di Coppa Italia è la sfida tra Ibra e CR7. Il tecnico allenta la tensione: "Per non essere sotto esame avrei dovuto lavorare alle poste". Immediata la replica di Poste Italiane: "Venga a constatare di persona il nostro lavoro".

Inter - C'è spazio per i nerazzurri nel taglio alto della prima pagina del quotidiano questa mattina con il titolo seguente: "Il Ringhio del Napoli affonda Conte". Clamoroso colpo a San Siro nella semifinale di andata di Coppa Italia: gol decisivo firmato da Fabian Ruiz nel secondo tempo, l'Inter va ko 1-0.

Torino - Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio ai granata nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Longo, tre avvertimenti al Toro". Il tecnico che domani compirà 44 anni prova - si legge - a scuotere la squadra per stimolare la reazione dei giocatori al momento di difficoltà.

Fabio Liverani - "Avanti con il Lecce!". Questo il titolo dell'intervista esclusiva realizzata al tecnico dei pugliesi che tanto sta facendo bene in Serie A quest'anno. L'obiettivo è la salvezza anche se stanno arrivando risultati prestigiosi. Per i giallorossi c'è spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano.