L'apertura di Tuttosport su Maurizio Sarri: "O scudetto o via!"

vedi letture

"Scudetto o via!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport su Maurizio Sarri in edicola questa mattina. La Juventus verrà comunque rinnovata e ringiovanita, mentre il tecnico sarà confermato se vincerà il campionato. Da Khedira a Higuain: ecco - si legge - chi può partire a fine stagione.

Torino - C'è spazio per i granata nel taglio alto della prima pagina del quotidiano questa mattina in edicola con il titolo seguente: "Gallo spaziale! Toro quasi salvo". Belotti trascina la squadra di Longo contro il Genoa: dopo la rete di Bremer, propizia il 2-0 di Lukic e firma il 3-0 con un eurogol. Ora il Toro è a +8 sul 18° posto che significa retrocessione.

Inter - Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio ai nerazzurri nella parte centrale della prima pagina con il titolo seguente: "Che poker! È seconda". SPAL travolta 4-0 con i gol di Candreva, Biraghi, Sanchez e Gagliardini. Conte insegue la Juventus a 6 lunghezze e prova a restare fino all'ultimo in gara.

Vincenzo Spadafora - "Stadi aperti a settembre". Queste le parole del Ministro dello Sport a cui il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio laterale della prima pagina. L'emergenza Coronavirus ha, come noto, fatto chiudere tutti gli impianti al pubblico: la svolta per riaprirli potrebbe arrivare tra ulteriori 2 mesi".