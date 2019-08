© foto di stefano tedeschi

La prima pagina dell'edizione di Tuttosport vede il titolo principale dedicato a Sinisa Mihajlovic: "Immenso!". Il tecnico serbo stupisce tutti e lascia l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna dopo 40 giorni per guidare la sua squadra nella prima di campionato a Verona. "I guerrieri si riconoscono da lontano", scrive la moglie Arianna. Il suo Bologna si fa però riprendere dall'Hellas dopo il vantaggio firmato Sansone.



Il segno di Zaza - Vittoria del Torino firmata Simone Zaza, che con una doppietta regala i tre punti a mister Mazzarri in una serata amara. Il tecnico perde Ansaldi e Bonifazi per infortunio: guai muscolari che mettono a rischio la partita di giovedì di Europa League, decisiva per la stagione. Poi il caso N'Koulou che si rifiuta di scendere in campo: ha chiesto la cessione. Ed infine la contestazione dei tifosi granata contro il presidente Urbano Cairo.

Inter-Juve, doppia sfida - Stasera comincia il campionato dell'Inter di Antonio Conte, con la sfida al Lecce, ed il tecnico nerazzurro dichiara: "La rincorsa è cominciata". Ma sul mercato continua la sfida con la Juventus, che non molla la pista Icardi.