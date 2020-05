L'apertura di Tuttosport su Milan e Juventus: "Ibra torna, Higuain no!"

"Ibra torna, Higuain no!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. Il Milan - si legge - ritrova l'attaccante svedese, mentre la Juventus ha deciso di concedere un ulteriore permesso all'argentino. Nel frattempo continua ad essere atteso anche il centrocampista francese Rabiot, seguito da Everton e Manchester United.

Massimo Cellino - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano di quest'oggi per il presidente del Brescia con il titolo seguente: "Clamoroso dietrofront". Si allarga il fronte del sì per quanto riguarda la ripresa della Serie A ed anche lui ha cambiato idea: "Bisogna ricominciare, altrimenti falliamo tutti".

Giorgio Chiellini - "Commosso da Koulibaly". Queste le parole del difensore della Juventus che il giornale riporta nel taglio laterale della prima pagina questa mattina. Anteprima del libro del bianconero nel quale parla anche del difensore del Napoli e poi anche dell'ex capitano storico dell'Inter: "Che sorpresa Zanetti".

Torino - Il quotidiano questa mattina in edicola dedica spazio ai granata nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Sirigu e Belotti per dire sì". Rebus panchina per quanto riguarda il futuro del club di Cairo. Tutti gli allenatori in lizza, da Giampaolo a Juric, sono d'accordo sulla prima richiesta affinché la trattativa possa concludersi con un esito positivo.