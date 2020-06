L'apertura di Tuttosport su Paulo Dybala: "Al PSG? No grazie!"

"Al PSG? No grazie!". Queste le parole di Paulo Dybala, attaccante della Juventus, in apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina. I francesi - si legge - ci provano per la Joya, ma l'argentino ribadisce l'intenzione di restare a Torino e i bianconeri hanno un piano per farlo diventare un simbolo. Intanto il PSG offre 80 milioni di euro alla Lazio per Milinkovic-Savic e Marusic.

George Floyd - Spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano di stamani alla morte dell'ex atleta soffocato dal ginocchio di un poliziotto con il titolo seguente: "Mai più un altro Floyd". Gli USA bruciano dopo il suo decesso. Lo sport si mobilita contro razzismo e violenza. Il Liverpool in ginocchio gli rende omaggio: "L'unità è forza".

Serie A - "L'estate della A: date, orari e tv". Questo il titolo che viene utilizzato dal giornale in prima pagina nel taglio laterale sul nostro campionato dopo che ieri sera la Lega ha reso noto il programma delle sfide che andranno a completare la stagione in corso. Manca solo da definire quando si giocheranno gli ultimi tre match.

Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano questa mattina con il titolo seguente: "Tonali e il Ninja: mediana super". Il club di Zhang in vantaggio per il classe 2000 del Brescia e pensa al ritorno del centrocampista ex Roma che quest'anno è stato prestato al Cagliari.

Torino - Il giornale in edicola questa mattina dedica ai granata uno spazio in prima pagina nel taglio laterale con questo titolo: "Cairo ha saldato una mensilità". Il punto sulla situazione stipendi con il presidente che ha ottemperato al pagamento di un mese.