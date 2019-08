L'apertura di Tuttosport su Paulo Dybala: "Resta alla Juve"

© foto di Alessio Del Lungo

"Resta alla Juve". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina su Paulo Dybala. Grande festa a Villar Perosa per la Joya con Ronaldo e De Ligt fuori per leggeri acciacchi. L'argentino diventa la stella della tradizionale partitella in famiglia: due gol, una marea di applausi e l'invocazione continua a non lasciare la maglia bianconera. Intanto l'Inter fissa il prezzo di Icardi: 80 milioni di euro.

EuroToro - Nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano c'è spazio anche per i granata con questo titolo: "Verdi balla con i lupi". Il giocatore dovrebbe dunque arrivare dal Napoli in tempo per giocare la sfida contro il Wolverhampton, valida per l'accesso ai gironi di Europa League.

Supercoppa Europea - "Trionfa anche qui!". Questo il titolo utilizzato nel taglio laterale del giornale per la vittoria del Liverpool sul Chelsea ai calci di rigore per 7-6: decisivo l'errore del giovane Abraham che condanna i Blues alla sconfitta.

Mercato Brescia - C'è spazio anche per la squadra di Cellino nel taglio laterale del quotidiano con il seguente titolo su Mario Balotelli: "È a un passo da Le Rondinelle". Oggi summit tra il presidente e Raiola con le parti che probabilmente saranno ancora più vicine.

De Rossi - Spazio anche per l'ex capitano della Roma nel taglio basso del giornale in edicola questa mattina con il titolo seguente: "Boca ko ma lui incanta e segna". Un esordio da star per l'ex giallorosso in gol, poi esce e l'Almagro pareggia e ai rigori avanza nella Coppa Argentina.