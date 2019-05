"Juve, casa mia". Così titola in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport a proposito di Pogba. Il francese, infatti, era presente domenica per la festa d'addio di Andrea Barzagli. Il centrocampista ancora una volta ha ribadito il suo amore per i bianconeri affermando: "Siete sempre la mia famiglia". Vedremo se questo potrà essere un grande indizio per il mercato che verrà.

Toro-Milan si gioca all'Uefa - Questo il titolo del quotidiano, in taglio alto, sui granata. La squadra di Mazzarri, infatti, con il ko di Empoli non ha chiuso definitivamente le porte dell'Europa. Il motivo è che se il Milan non dovesse andare in Champions League allora potrebbero accettare l'esclusione dalle coppe davanti al TAS,

L'effetto Conte ha spento l'Inter - Così titola Tuttosport, in taglio laterale, sui neroazzurri. La squadra di Spalletti, infatti, una volta sfiduciato il proprio allenatore si è sciolta. La brutta sconfitta a Napoli di domenica sera ne è la dimostrazione.