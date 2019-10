L'apertura di Tuttosport su Ramsey: "Vai Rambo!"

© foto di Alessio Del Lungo

"Vai Rambo!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sulla Juventus. Sarri punta ancora su Ramsey stasera contro il Leverkusen (ore 21:00, Sky e Canale 5). L'allenatore bianconero: "Tanti tiri e poche reti, aggiustiamo la mira". Higuain favorito su Dybala come partner di CR7. Pjanic: "Siamo insaziabili".

Torino - Nel taglio alto della prima pagina del quotidiano di stamani c'è spazio anche per la squadra di Mazzarri (espulso) con questo titolo: "I granata si buttano via". Restano in dieci per l'espulsione di Bremer. Rimonta il Parma, ma si scioglie al 90' e perde la grande occasione per tornare quarto: 3-2 il risultato per i ducali.

Atalanta - Spazio per i nerazzurri che questa sera alle 18:55 sfidano lo Shakhtar nel taglio laterale della prima pagina del giornale di questa mattina con le parole di Gasperini: "Zapata è il top". Luci a San Siro, dopo la sconfitta all'esordio contro la Dinamo Zagabria per 4-0 la sfida contro gli ucraini diventa fondamentale per proseguire l'avventura in Champions League.

Inter - "Lukaku ci vogliono i tuoi gol". Questo il titolo di Tuttosport stamani in edicola sui nerazzurri di Antonio Conte. Domani la sfida contro il Barcellona al Camp Nou. Il centravanti belga vuole tornare a segnare dopo il gol che ha dato la vittoria nel derby contro il Milan: sarebbe il primo gol con la nuova squadra in una competizione europea.