L'apertura di Tuttosport su Ronaldo: "CRshow!"

"CRshow!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sul fenomeno portoghese. Tripletta di Cristiano Ronaldo, gol di Higuain: Cagliari travolto 4-0 al termine - si legge - di una delle partite più convincenti della Juventus dell'era Sarri. La sfida per lo scudetto continua con le due squadre appaiate in testa.

Inter - Spazio importante nel taglio laterale della prima pagina di Tuttosport questa mattina per i nerazzurri di Antonio Conte con il titolo seguente: "Letali!". Il riferimento è per Lukaku e Lautaro Martinez che con i loro gol si confermano una coppia d'oro ed abbattono il Napoli al San Paolo: 3-1 il finale.

Atalanta - Inevitabile menzione e spazio per la squadra di Gasperini nel taglio alto della prima pagina del giornale questa mattina con questo titolo: "Dea, dammi il 5". Anno nuovo, stesso spettacolo: Gomez, Freuler, Gosens e Ilicic (doppietta) regalano il successo ai nerazzurri sul Parma. Secondo 5-0 consecutivo dopo quello al Milan, 48 gol segnati in 18 giornate: mai nessuno c'era riuscito in Serie A. Quarto posto ad un punto. Gasperini: "Dare continuità al cammino in Europa è l'obiettivo. Kulusevski? Sì, è da Juve".

Milan - I rossoneri hanno impattato ieri per 0-0 a San Siro contro la Sampdoria. Per loro c'è spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano di questa mattina con il titolo seguente: "Ibra non basta". Debutto dello svedese nel secondo tempo, ma il risultato non cambia. A fine partita il suo è un commento amaro: "Qui c'è poca fiducia".

Torino - "Belotti degno degli invincibili". Sono queste le parole del figlio di Ossola che è stato raggiunto dall'attaccante granata a 85 reti. Spazio per le sue dichiarazioni nel taglio basso della prima pagina del quotidiano di questa mattina: "Due giocatori diversi: papà più tecnico, Andrea più potente, ma avrebbe potuto sedersi tranquillamente al tavolo degli eroi del Grande Torino".

De Rossi - C'è spazio anche per l'ex giocatore della Roma nel taglio basso della prima pagina del giornale di quest'oggi con il titolo seguente: "Addio al Boca e al calcio". All'ex capitano giallorosso manca la famiglia come da lui stesso dichiarato e non è più disposto a continuare in Argentina. Tornerà in Italia ed il suo futuro sarà l'allenatore.