L'apertura di Tuttosport su Ronaldo: "InstaCRam"

© foto di Alessio Del Lungo

"InstaCRam". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in prima pagina in edicola questa mattina su Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese stabilisce un nuovo record sui social: nessuno al mondo come lui per numero di seguaci (è arrivato a 200 milioni!). Intanto diventa ufficiale il rapporto di collaborazione con Italia Independent, la griffe di Lapo Elkann.

Inter - Spazio anche per i nerazzurri nel taglio alto della prima pagina del quotidiano questa mattina con il titolo seguente: "Barella, magia per Eriksen". La squadra di Conte si regala le semifinali di Coppa Italia contro il Napoli. Botta e risposta Candreva-Caceres prima del gol vittoria. In campo anche Young e Moses oltre al danese: San Siro applaude i tre nuovi acquisti e il 2-1 finale.

Torino - Nel taglio laterale della prima pagina il giornale riserva uno spazio ai granata con questo titolo: "Mazzarri, l'ennesima sbandata". Il tecnico dopo la sconfitta per 4-2 con il Milan, l'eliminazione dalla Coppa Italia e gli 11 gol presi nelle ultime due partite: "Scuse solo ai veri tifosi".

De Rossi - "Cosa non si fa per il derby". Questo il titolo nel taglio basso del quotidiano in prima pagina questa mattina sull'ex capitano giallorosso. Il centrocampista si è fatto truccare per assistere in Curva Sud al derby Roma-Lazio a dimostrazione del suo amore per la società in cui ha giocato per molto tempo.

Mercato Serie A - Tante le operazioni in questi ultimi giorni di mercato e anche Tuttosport, nel taglio basso della prima pagina, concede uno spazio alle società del nostro campionato con i titoli seguenti: "Piatek-Herta, Suso al Siviglia, Milan: c'è Vina", "Sutalo da Gasp", "Viola, altri 4: Duncan, Kouame, Igor e Amrabat!", "Napoli: Petagna".