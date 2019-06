L'apertura di Tuttosport su Sarri alla Juve: "Libero"

"Libero", è questo il scelto da Tuttosport che dedica la sua prima pagina a Maurizio Sarri, primo candidato per la panchina della Juventus. L'incontro con il Chelsea, previsto per ieri, pare sia stato positivo per liberare l'ex tecnico del Napoli e il quotidiano infatti scrive: "Ieri a Londra vertice tra l'agente Ramadani e Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich, che ha dato l'ok per la risoluzione del contratto di Sarri. Ora l'assalto decisivo della Juve".

CONTE SPACCA L'INTER - Sulla prima pagina del quotidiano piemontese c'è spazio anche per l'Inter che ieri ha annunciato Antonio Conte: "Conte spacca l'Inter", titola Tuttosport facendo riferimento al comunicato della Curva Nord che ha detto a chiare lettere di non dimenticare il suo passato da juventino. In basso infine si pensa alla finale di Champions League in programma questa sera a Madrid: "Tottenham per la storia, Liverpool per la gloria", mentre per il Torino spazio al mercato: "Granata caccia ad una spalla per Belotti. Caprari o Cutrone: il Toro ora sceglie".