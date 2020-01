E' sempre Juve-Inter. Il duello fra le prime due formazioni in classifica prosegue anche oggi con l'Inter che scenderà in campo alle 12.30 contro il Cagliari e la Juve che affronterà in serata a Napoli. Duello Sarri-Conte con il primo che tornerà al San Paolo da ex e che ha avuto belle parole per la sua avventura con i partenopei mentre il secondo, in conferenza stampa, ha punzecchiato la dirigenza dicendo che "sembra che abbiamo preso metà Real Madrid". Questo è il titolo i prima pagina di Tuttosport: "Core grato, core 'ngrato".

Debacle storica - Bruttissima sconfitta ieri sera per il Torino che è stato battuto 7-0 da una super Atalanta all'Olimpico-Grande Torino. Questo il titolo: "Dea da leggenda: 7-0! Toro, vergogna storica!".