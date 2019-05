L'apertura di Tuttosport su Sarri e Inzaghi: "La nostra Juve"

© foto di Alessio Del Lungo

"La nostra Juve". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina su Maurizio Sarri e Simone Inzaghi. Sulla prima pagina del giornale è presente un approfondimento con le probabili formazioni che utilizzerebbero i due allenatori italiani qualora si sedessero sulla panchina dei bianconeri. C'è stato anche un incontro per Mauricio Pochettino - si legge - ma costa 20 milioni a stagione. Venerdì vertice Lotito-Simone. Paratici piomba su Zaniolo e Milinkovic-Savic.

Mercato Torino - "I granata cambiano le fasce". Questo il titolo dedicato in taglio laterale dal quotidiano in edicola questa mattina alla squadra allenata da Walter Mazzarri. Per il mercato estivo si pensa al doppio colpo: interesse vivo per Manuel Lazzari della SPAL e per Mario Rui del Napoli.

Mercato Inter - "Dzeko per Conte anche senza Champions". Questo il titolo nel taglio laterale dedicato al mercato dei nerazzurri. L'ex allenatore della Juventus punta forte sul bosniaco che potrebbe arrivare anche in caso la squadra adesso allenata da Spalletti non dovesse riuscire a centrare l'obiettivo quarto posto.