vedi letture

L'apertura di Tuttosport su Sarri: "In un mese ti giochi la Juve"

"In un mese ti giochi la Juve". Si apre così l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani in riferimento all'allenatore bianconero: "Sarri rassicurato da Agnelli. Il tecnico a cena con il presidente ha incassato la piena fiducia del club. Però i prossimi impegni in Coppa Italia, Champions e campionato possono risultare decisivi per il suo futuro. Intanto tornano le voci Allegri e Guardiola".

Inter, torna Lautaro! Bivio Napoli - Spazio in taglio laterale alla semifinale di andata di Coppa Italia di questa sera tra Inter e Napoli a San Siro. Torna Lautaro Martinez titolare dopo la squalifica di due giornate in campionato.