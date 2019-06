L'apertura di Tuttosport su Sarri: "Yes Ju can"

"Yes, Ju can". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna di Tuttosport. Il riferimento ovviamente è a Maurizio Sarri che sembra sempre più vicino alla Juventus. "Nuove conferme dall'Inghilterra - si legge - Il Chelsea ha accettato di liberare Sarri, che ora può firmare per la Juve. Missione di Paratici per Turchia-Francia: Demiral e Pogba osservati speciali".

Bene l'Italia - Successo esterno ieri per l'Italia che ha battuto 3-0 la Grecia ad Atene grazie alle reti di Barella, Insigne e Bonucci. Gli azzurri di Mancini sono a punteggio pieno nel girone di qualificazione al prossimo Europeo. Questo il titolo: "Questa sì è grande Italia".

Oggi tocca all'Italia femminile - "Forza ragazze! Regalateci magie Mondiali". Questo invece il titolo dedicato all'Italia femminile. Le ragazze del ct Bertolini affronteranno l'Australia nel primo turno del Mondiale francese.

L'Inter di Conte - Prende forma la nuova Inter di Conte. Fra gli indiziati a vestire la maglia nerazzurra ci sono Lucas Vazquez e l'ex Mateo Kovacici. Questo il titolo a margine del quotidiano sportivo: "Real Inter per Conte, Vazquez con Kovacic".

Situazione Toro - Infine si parla anche della querelle fra il presidente del Torino e il suo ds Petrachi. Il dirigente cercato con insistenza dalla Roma non viene liberato dal numero uno granata. Questo il titolo: "Cairo-Petrachi, lite da 600.000 euro".