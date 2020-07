L'apertura di Tuttosport su Szczesny: "Juve, fagli un monumento!"

"Juve, fagli un monumento!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamni in riferimento ai miracoli del numero uno bianconero nel pareggio di ieri sera con il Sassuolo: "Le prodezze di Szczesny salvano il pareggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Bianconeri micidiali in avvio, segnano Danilo e Higuain. Poi l'ennesimo black-out, il ribaltone degli emiliani e il 3-3 firmato Alex Sandro. Allarme difesa: subite nove reti nelle ultime tre partite".

Pioli, è per Rangnick - Spazio in taglio alto alla vittoria in rimonta del Milan che in casa a San Siro dopo essere andati sotto con il Parma, riesce e a ribaltarla vincendo 3-1 e portando a casa i tre punti: Napoli agganciato.

La Lazio non vince più - Spazio in taglio alto ai biancocelesti che pareggiano 0-0 a Udine, altra occasione sprecata per accorciare sulla Juventus. La squadra di Inzaghi ha rischiato anche di non portare a casa tre punti: palo al 96' di De Paul.

Spal-Inter, Conte cerca i record - Spazio in taglio laterale alla gara di stasera. Il tecnico vuole il secondo posto. Poi conquistare più punti di Leonardo e Spalletti, i migliori dopo Mourinho.