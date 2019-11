L'apertura di Tuttosport su Torino-Juventus: "Sentenza derby"

© foto di Alessio Del Lungo

"Sentenza derby". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina su Torino-Juventus. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:45 con i granata in crisi profonda e chiamati a una reazione tecnica e caratteriale: Mazzarri trema, intanto perde anche Iago. I bianconeri devono vincere per tenere dietro l'Inter. Sarri: "Niente cali mentali".

Gilardino - "Vi racconto la mia Pro". Questo il titolo dell'intervista all'ex bomber di Parma, Milan e Fiorentina che compare nel taglio alto della prima pagina del quotidiano stamani. La sua squadra è attualmente decima in classifica nel girone A di Serie C.

Under 17 - Trova spazio anche l'Italia dei giovani nel taglio alto del giornale questa mattina. Le parole riportate sono quelle di Gnonto e Udogie: "Noi da finale". Intanto la squadra vola a punteggio pieno nel girone dopo aver battuto anche i pari età del Messico.

Inter - Quest'oggi la squadra di Antonio Conte sfiderà il Bologna in trasferta e il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio ai nerazzurri nel taglio alto della prima pagina con questo titolo: "Il Barcellona fa sul serio per Lautaro". I blaugrana vogliono portare via il bomber argentino all'Inter e proveranno l'assalto in futuro.

Napoli - "Ancelotti spera nel ricorso": Questo il titolo nel taglio laterale della prima pagina di Tuttosport sugli azzurri ai quali è stato squalificato l'allenatore che però attende ancora l'esito del ricorso fatto dalla società e continua a sperare di riuscire ad essere in panchina contro la Roma.

Udinese - Trova spazio anche la squadra friulana nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Tudor esonerato, Zenga favorito". Per l'ex tecnico dei bianconeri sono state fatali le due sconfitte e gli 11 gol presi nelle ultime due partite.