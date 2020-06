L'apertura di Tuttosport su Zanardi: "Alex, Italia!"

"Alex, Italia!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport su Zanardi. Spaventoso incidente in handbike a Pienza: il campione si è scontrato con un tir. Trasportato all'ospedale di Siena in elisoccorso, è stato operato alla testa per 3 ore. L'abbraccio del mondo a Superman amato da tutti: migliaia di messaggi sul web.

Torino - Spazio ai granata nel taglio basso della prima pagina del quotidiano questa mattina con il titolo seguente: "Vietato sbagliare!". La sfida in casa contro il Parma diventa fondamentale per la squadra di Longo per allontanarsi dalle zone calde della classifica e tornare in una posizione un po' più privilegiata.

Juventus - C'è spazio anche per i bianconeri nel taglio basso della prima pagina del giornale nell'edizione odierna con il titolo seguente: "Vietato tradire!". Sarri sotto accusa dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Cristiano Ronaldo a secco da 4 gare cerca il riscatto.