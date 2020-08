L'apertura di Tuttosport: "Suarez spinge per la Juve"

"Suarez spinge per la Juve". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. In casa bianconera si cerca il centravanti con Paratici che sta trattando a oltranza l'attaccante della Roma Edin Dzeko ma attenzione all'uruguaiano che potrebbe sorpassare nelle gerarchie proprio il bosniaco accelerando la rescissione col Barcellona.

Le milanesi - Cambi in vista per Inter e Milan. Le milanesi sono molto attive sul mercato e specialmente varieranno molto per quanto riguarda il centrocampo con i nerazzurri che sarebbero molto vicini a Vidal e i rossoneri a Tonali. Questo il titolo: "Doppia rivoluzione a centrocampo".

Poker Toro - Buona sgambata per il Torino. I granata di Marco Giampaolo hanno superato 4-1 il Novara nel primo test stagionale all'Olimpico-Grande Torino. A segno anche Zaza e Belotti. Questo il titolo del quotidiano: "Lampi di gioco. Subito Zaza-Gallo, serve il regista".