L'apertura di Tuttosport sugli attaccanti della Juve: "Pensateci voi"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Pensateci voi". Questo il titolo di apertura di Tuttosport di questa mattina in vista della sfida di questa sera in Champions League tra la Juventus e l'Ajax ad Amsterdam. Ronaldo, Mandzukic, Bernardeschi, Kean (in panchina ma pronto a entrare): servono i loro gol per prenotare la semifinale. Allegri sicuro: "Non finisce 0-0". Chiellini resta a Torino, gioca Rugani.