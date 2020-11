L'apertura di Tuttosport sugli Azzurri: "Fratelli d'Italia"

L'apertura odierna di Tuttosport è dedicata agli Azzurri: "Fratelli d'Italia" scrive il quotidiano parlando del 2-0 dell'Italia di Mancini in Bosnia. Azzurri ancora belli e vincenti, Belotti e Berardi stendono i bosniaci. Nazionale alle finali Nations League con Belgio, Francia e Spagna. E stravince anche l'U21: "Super Under, che spettacolo! Travolta la Svezia 4-1".

La Juve - "Juve, che Morata". Lo spagnolo protagonista anche in Nazionale con il gol nel 6-0 della Spagna contro la Germania. L'attaccante ha segnato in tutte le competizioni stagionali sin qui disputate: una manna per Pirlo.

Il ritorno - "Balotelli al Vasco". SuperMario riparte dal Brasile: l'attaccante ex Brescia, svincolato, potrebbe giocare nel Vasco da Gama. L’italiano Fabio Cordella, il nuovo direttore sportivo del club di Rio de Janeiro, lo vuole con sé.

Mercato Toro - "Vagnati cerca un attaccante": movimenti sul mercato per il club granata con il direttore sportivo del Torino alla ricerca di un partner in attacco per il Gallo Belotti.

Mercato Inter - "Mossa Inter per gennaio: tutto su Milik": l'attaccante ancora di proprietà del Napoli ha il contratto in scadenza in giugno e non rientra nei piani del club azzurro.