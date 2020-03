L'apertura di Tuttosport sugli Europei: "Rinviati!"

"Rinviati!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola. Il rifierimento ai prossimi Europei che dovrebbero slittare: "Domani la decisione, ma ormai l'Uefa è risoluta a spostare gli Europei in inverno o al prossimo anno. Così si apriranno gli spazi per completare i campionati e le coppe. Saranno poi da sciogliere i nodi dei contratti e del mercato".

Mercato - Spazio in taglio basso agli obiettivi e alle trattative già iniziate in Serie A. Il quotidiano fa all'interno delle sue pagine un dossier si Juventus, Inter e Milan. Tra chi è in uscita, e in entrata".